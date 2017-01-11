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Экономика

В ЦБ назвали сроки завершения расчистки банковского сектора

Завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет. Такое мнение высказал зампред Банка России Дмитрий Тулин, передает «Интерфакс». По его словам, есть и более оптимистичные оценки сроков.

Тулин также заметил, что в целом для банковского рынка в процессе расчистки нет ничего катастрофичного. «Уход банков, функционирующих в интересах очень ограниченного круга лиц — своих собственников или привилегированных клиентов, — не является значимым для рынка», — подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что процесс консолидации и оздоровления сектора будет сопровождаться уменьшением количества банков в течение долгого времени. «Хотя бы потому, что кормящий ландшафт ограничен — когда много зайцев на одной поляне, всем просто не хватает травы, чтобы кормиться. Экономика и бизнес для банков (а масштаб их деятельности определяется потенциалом экономики) — это количество потенциальных клиентов, которым можно продавать банковские продукты. У нас численность населения так быстро не растет и предприятий не так много», — сказал Тулин.

В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин похвалил ЦБ за расчистку банковской отрасли. «Благодаря решительным действиям Банка России слабые и сомнительные игроки ушли с финансового рынка», — заявил он.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина.

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