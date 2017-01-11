0
16:21
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
12:52
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
15:15
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
09:48
Отставки и назначения – 2016
09:49
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
21:27
Думский коктейль
Еще новости
Политика

Премьер-министр Украины отказался содержать безработных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал изменить форму работы Государственной службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест. Об этом в среду, 11 января, глава правительства сообщил на заседании кабинета министров, передает «112 Украина».

«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных», — заявил Гройсман. Он добавил, что вместо этого намерен дать людям работу и нормальную зарплату.

При этом премьер-министр отметил, что для всех граждан рабочих мест не хватит, передает «Интерфакс-Украина». «Даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране, недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить работой», — уточнил он.

В октябре 2016 года Гройсман назвал приоритетной для страны подготовку таких специалистов, как трактористы, сантехники и швеи. «Профессионально-техническое образование — один из приоритетов», — сказал он.

Ранее в том же месяце глава украинского кабмина высказал мнение, что страна станет успешной через три-пять лет. «Возможности Украины — лучшие в Европе, а возможно, и в мире», — подчеркнул он.

В феврале 2016-го агентство Bloomberg отнесло Украину к пяти самым «несчастным экономикам мира». Индекс несчастья определяется суммой инфляции и безработицы. На Украине он составляет 26,3 процента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
11 января 2017
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ 4
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
11 января 2017
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах 4
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
10 января 2017
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку 3
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
31 декабря 2016
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО) 6
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы
26 декабря 2016
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы 2
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку»
26 декабря 2016
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку» 10
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»
26 декабря 2016
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино» 16

Идет загрузка...