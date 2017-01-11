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Общество

Военные сообщили о резком росте числа призывников с высшим образованием

Доля призывников с высшим образованием в российской армии за последние годы существенно выросла, теперь диплом вуза имеет почти каждый пятый срочнослужащий. Об этом на пресс-конференции по итогам осеннего призыва рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, передает ТАСС.

«Если 15 лет назад граждан с высшим образованием призывалось лишь около трех процентов, то сейчас этот показатель составляет более 19 процентов», — рассказал Тонкошкуров.

Согласно действующему законодательству, пояснил он, им предоставляется право выбора: либо один год службы по призыву, либо два года по контракту.

«Военнослужащих с высшим образованием мы, как правило, направляем в учебные соединения и воинские части для подготовки специалистов, а наиболее одаренных — в научные роты», — добавил Тонкошкуров.

Всего в ходе осеннего призыва 2016 года (1 октября — 31 декабря), как сообщил Тонкошкуров, в военкоматы прибыли 623 тысячи человек, из них более 470 тысяч получили отсрочки или освобождения. Доля здоровых призывников выросла на 8 процентов с 2012 года и достигла 78,3 процента.

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