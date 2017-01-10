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Страна и мир

Продажи Volkswagen в России в 2016 году упали на 4,3%

Немецкий концерн Volkswagen отчитался о продажах автомобилей в России. «За 2016 год в России было продано 166,9 тыс. автомобилей, за 2015 год — 174,4 тыс. автомобилей, снижение составило 4,3%»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения компании.

Ранее пресс-служба компании отмечала, что спад показателей объясняется напряженной экономической ситуацией в России. В целом же за год мировой объем поставок концерна Volkswagen вырос на 3,8% и составил 10,3 млн автомобилей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает в России 4,481 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с давлением в гидросистеме.

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