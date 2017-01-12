Скворцова заявила о возможном росте заболеваемости гриппом в январе

09:36, 12 января 2017, ПАИ

В России возможен рост заболеваемости гриппом во второй половине января и в феврале. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

«Мы к этому изначально готовились», — заявила Вероника Скворцовой. Она отметила, что пик заболеваемости еще не пройден.

По словам главы Минздрава, в России было вакцинировано беспрецедентное число жителей — более 50 миллионов человек, или почти 40% населения. В связи с этим в министерстве ожидают, что тяжелых осложнений, а также летальных исходов будет меньше, чем в прошлом году.