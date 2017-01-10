Эксперты ВЭФ в Давосе определили 30 глобальных рисков для человечества в 2017 году

12:08, 12 января 2017, ПАИ

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе представили доклад, в котором определили 30 глобальных рисков. Копия документа Global Risks Report -2017 оказалась в распоряжении РБК.

В докладе риски разделены на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

Эксперты пришли к выводу, что экологические и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году. В десятке наиболее вероятных рисков оказались три из сферы экологии (экстремальные погодные явления, масштабные стихийные бедствия, риски антропогенных экологических катастроф) и три из геополитики (крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление).

При этом, аналитики убеждены, что возрастанию геополитических рисков способствуют односторонний подход к решению международных вопросов вместо необходимых коллективных усилий мирового сообщества, неэффективность государственных властей, открытые обвинения стран в адрес друг друга во вмешательстве в свои внутренние дела.

На третье место эксперты поставили риски технологические - мошенничество с личными или служебными данными или их хищение, достигшее «беспрецедентных масштабов» (кибератаки).

В десятку рисков также попали социальные и экономические риски, в том числе масштабная вынужденная миграция и незаконная торговля.

Среди 13 тенденций, которые могут усилить глобальные риски или изменить соотношение между ними, оказались стареющее население, изменение роли международных структур (ООН, МВФ, НАТО), изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, прирост среднего класса в странах с формирующейся экономикой, усиление национально ориентированных настроений, усугубляющаяся поляризация общества, увеличение числа людей, страдающих хроническими болезнями, увеличение зависимости от цифровых технологий, растущую географическую мобильность населения, увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми, смещение центров силы, а также усиливающуюся урбанизацию.​