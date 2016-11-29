Топилин раскрыл размер индексации пенсий в 2017 году

22:28, 11 января 2017, ПАИ

Индексация пенсий в России на 5,4 процента — уровень инфляции 2016 года — будет проведена 1 февраля. Об этом в среду, 11 января, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает «Интерфакс».

С этой же даты и на такой же процент будут повышены все социальные выплаты, в том числе ветеранам войны и инвалидам, а также детские пособия.

«Вторая индексация пенсий — она очень небольшая — состоится с 1 апреля», — сказал Топилин. Таким образом, в целом в нынешнем году она составит 5,8 процента, заключил министр.

Топилин также сообщил, что единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей уже получили четыре миллиона пенсионеров, передает Rambler News Service. «Все пенсионеры, независимо от того, работают они или не работают, являются гражданскими или военными, получат эту единовременную выплату. Очень надеемся, что в январе эта работа будет завершена», — подчеркнул чиновник.

22 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам, в том числе и военным, пяти тысяч рублей в январе 2017 года. Выплата производится вместо дополнительной индексации во втором полугодии 2016 года.

В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что индексация пенсий и некоторых социальных выплат по уровню фактической инфляции пройдет в феврале 2017 года.