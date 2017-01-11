0
15:49
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза
09:12
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
21:10
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
17:13
Итоги строительства и ЖКХ - 2016
15:02
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
17:33
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Еще новости
Экономика

Audi приостановила поставки шести моделей в Россию

Представитель Audi рассказал о том, что российское подразделение компании приостановил поставки шести моделей автомобилей в РФ. По его словам, решение связано с вступлением в силу регламента Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в РФ автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС. Приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8.

«Некоторые из указанных моделей (А8, R8, ТТ) пока не исчезнут с рынка в текущем году. В 2016 году компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году»,— приводит ТАСС слова представителя компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза
11 января 2017
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза 13
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
11 января 2017
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
10 января 2017
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
07 января 2017
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
05 января 2017
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот 19
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году

Идет загрузка...