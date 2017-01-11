Audi приостановила поставки шести моделей в Россию

22:50, 11 января 2017, ПАИ

Представитель Audi рассказал о том, что российское подразделение компании приостановил поставки шести моделей автомобилей в РФ. По его словам, решение связано с вступлением в силу регламента Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в РФ автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС. Приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8.

«Некоторые из указанных моделей (А8, R8, ТТ) пока не исчезнут с рынка в текущем году. В 2016 году компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году»,— приводит ТАСС слова представителя компании.