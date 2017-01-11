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Общество

Адвокаты просят вернуть бумажные свидетельства права собственности на жилье

Адвокаты просят Госдуму РФ вернуть бумажные свидетельства права собственности на жилье, поскольку новые правила могут привести к мошенничеству и злоупотреблениям в сфере недвижимости. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов Ассоциации адвокатов России за права человека, обратившихся с просьбой пересмотреть изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости».

«У человека на руках было подтверждение того, что он является собственником. А сейчас у него ничего не остается. Это ставит гражданина в полную зависимость от данных, внесенных или не внесенных в реестр», – заявила председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст.

Согласно изменениям в законе, с 1 января хозяину объекта недвижимости не будут выдавать бумажное свидетельство о собственности. Теперь вся информация о его правах содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Юристы считают, что это может привести к угрозам мошенничества, а также злоупотреблениям со стороны чиновников. К тому же, они сомневаются в надежной защите электронных баз (ЕГРН).

При этом в Росреестре убеждают в обратном.

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