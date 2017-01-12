Домашние животные в России получат уникальные номера и будут промаркированы

08:43, 12 января 2017, ПАИ

Домашние животные в РФ получат уникальные идентификационные номера (УИН) и будут промаркированы. Как пишет газета «Известия», приказ об этом уже издан Министерством сельского хозяйства, сейчас по поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации.

«Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам», - сообщили в Минсельхозе.

Идентификация будет касаться как скота – коров, лошадей, овец и так далее, так и домашних питомцев: собак и кошек. Все они, даже пчелы, получат 15-значный номер, уточняет газета.

После присвоения УИН животное будет промаркировано чипом, татуировкой или тавром. В случае с пчелами промаркируют улей.