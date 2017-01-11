Следствие исключило версию теракта на борту Ту-154, разбившегося в Сочи

08:56, 12 января 2017, ПАИ

Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря 2016 года в Сочи, завершены. Как пишет газета «Коммерсантъ», следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили.

Террористическая версия крушения Ту-154, летевшего с гуманитарной миссией на российскую военную базу в Сирию изначально не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным управлением СКР в ходе возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта (статья 263 УК РФ).

В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках находились медикаменты для пострадавших от боевых действий и реквизит Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, артисты которого летели для того, чтобы дать новогодний концерт для военнослужащих.

Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил «Ъ» близкий к следствию источник, «вырубает» в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла. Также всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки. Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона.

Как сказал собеседник издания, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. «Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной «Тушки». Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был «неестественно задран». Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту», - пишет источник.

Напомним, на борту разбившегося самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и канала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).