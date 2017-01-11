0
17:18
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
15:14
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
13:45
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
09:34
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
20:13
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
17:10
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
15:51
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
Еще новости
  • Коротко
Происшествия

Следствие исключило версию теракта на борту Ту-154, разбившегося в Сочи

Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря 2016 года в Сочи, завершены. Как пишет газета «Коммерсантъ», следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили.

Террористическая версия крушения Ту-154, летевшего с гуманитарной миссией на российскую военную базу в Сирию изначально не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным управлением СКР в ходе возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта (статья 263 УК РФ).

В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках находились медикаменты для пострадавших от боевых действий и реквизит Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, артисты которого летели для того, чтобы дать новогодний концерт для военнослужащих.

Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил «Ъ» близкий к следствию источник, «вырубает» в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла. Также всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки. Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона.

Как сказал собеседник издания, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. «Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной «Тушки». Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был «неестественно задран». Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту», - пишет источник.

Напомним, на борту разбившегося самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и канала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 19
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
11 января 2017
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело 12
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
11 января 2017
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
10 января 2017
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
10 января 2017
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
10 января 2017
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты

Идет загрузка...