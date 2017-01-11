За сутки в Псковской области произошли 25 преступлений

09:05, 12 января 2017, ПАИ

11 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 25 преступлений, в том числе грабеж, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 33 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 9 - по городу Пскову.

На территории Псковской области вчера были зарегистрированы 2 ДТП, в результате оторых пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 410 нарушений Правил дорожного движения.