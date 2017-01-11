Один из пострадавших в ДТП на дороге Опочка — Красногородск оказался в хирургическом отделении

09:15, 12 января 2017, ПАИ

Один из пострадавших в результате ДТП на 8-м км дороги Опочка — Красногородск, случившегося 11 января, доставлен в хирургическое отделение больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

На указанном участке дороги 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения.

Водитель от госпитализации отказался, его 54-летний пассажир был доставлен в больницу.