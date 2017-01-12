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Общество

Зампрокурора области встретится с жителями Новосокольнического района

Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Встреча с гражданами пройдет в январе прокуратуре района, расположенной по адресу: город Новосокольники, улица Тихмянова, 24.

Желающим попасть на прием в срок до 16 января необходимо обратиться к и. о. прокурора Новосокольнического района Роману Щемелеву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
 

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