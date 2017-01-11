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Культура

В Пскове проходит зимняя сессия областной музыкальной школы для одаренных детей

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова проходит зимняя сессия областной музыкальной школы для одаренных детей «Камертон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

В этом учебном году около 60 учащихся учреждений дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Острова, Опочки, Пыталово, Порхова, Невеля, Дедовичей, Струг Красных, Усвят, Плюссы, Куньи и Пустошки будут оттачивать исполнительские навыки у ведущих преподавателей музыкального отделения колледжа.

Помимо образовательной программы для детей и их педагогов разработана культурно-просветительная. Так, 11 января юные музыканты побывали на Губернаторской ёлке. 12 января они станут зрителями концерта-лекции «Маленький Моцарт» и музыкально-поэтической композиции «Рыцарская поэзия в музыке» с участием студентов и преподавателей колледжа, в котором прозвучат камерные произведения Моцарта и вокальные сочинения преподавателя колледжа, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой. Для детей будет предложена интерактивная игра по творческому пути выдающегося венского классика.

Также учащиеся школы «Камертон» посетят концерт-вальс симфонического оркестра Псковской областной филармонии «Новогодний калейдоскоп».

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