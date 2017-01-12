В Пскове прокуратура добилась выплаты компенсации инвалиду за приобретенные лекарства

09:25, 12 января 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась выплаты компенсации инвалиду за приобретенные лекарственные препараты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства в 2015 году необходимые дочери заявительницы по жизненным показаниям лекарства не выдавались.

В связи с этим, чтобы не прерывать курс лечения, мать была вынуждена приобретать необходимый для лечения дочери препарат за счет собственных средств.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации с требованием исполнениями законодательства и выплаты компенсации за приобретенные лекарственные препараты.

Псковский городской суд требования прокурора удовлетворил, с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации в пользу женщины взысканы денежные средства в размере более 9 тыс. рублей.

В настоящее время решение суда исполнено, права инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение восстановлены.