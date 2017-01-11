В Великих Луках поймали водителя «Лады Приоры», повторно севшего за руль пьяным

09:47, 12 января 2017, ПАИ

В Великих Луках на улице Гражданской дорожная полиция установила нетрезвого 26-летнего водителя «Лады Приоры», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.