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В Великих Луках поймали водителя «Лады Приоры», повторно севшего за руль пьяным

В Великих Луках на улице Гражданской дорожная полиция установила нетрезвого 26-летнего водителя «Лады Приоры», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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