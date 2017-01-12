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Общество

В 2016 году прокуратура Псковской области обработала свыше 12 тысяч обращений граждан

В 2016 году органы прокуратуры Псковской области обработали свыше 12 тыс. обращений граждан. Каждое четвертое из них признали обоснованным, приняты меры к восстановлению нарушенных прав и интересов заявителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также, в 2016 году по инициативе прокуратуры более 1,2 тысячи правовых актов органов власти и местного самоуправления привели в соответствие с требованиями федерального законодательства.

На постоянной основе сотрудники ведомства обеспечили надзор за соблюдением прав детей и подростков, сирот. Прокуроры выявили более 7 тысяч нарушений в сфере соблюдения интересов несовершеннолетних. Восстановлены права в сфере образования, в том числе при осуществлении образовательной деятельности, обеспечении бесплатными учебниками, организации питания, предоставлении жилых помещений в общежитиях, в сфере охраны здоровья, обеспечения жильем отдельных категорий несовершеннолетних.

«По-прежнему в центре внимания находятся вопросы соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан. Прокуратура установила 320 нарушений законодательства о пенсионном обеспечении, охране прав инвалидов и престарелых», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предметом ежедневного внимания прокуроров являются сферы соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, где выявлены свыше 6 тысяч нарушений закона.

Во взаимодействии с правоохранительными, контролирующими и иными уполномоченными органами проводятся мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, содержания и ремонта дорог.

Усилен надзор за исполнением законов о противодействии коррупции. Прокуроры области выявили 2 тысячи нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

После прокурорского вмешательства сотрудники прокуратуры устранили свыше 600 нарушений законодательства об охране окружающей природной среды, в том числе при использовании лесного фонда и водных объектов, размещении отходов производства и потребления.

Серьезные задачи, которые сегодня поставлены перед органами прокуратуры Российской Федерации, требуют от прокуроров ежедневного ответственного отношения к исполнению служебного долга.

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