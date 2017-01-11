Около 10% россиян получают зарплату «в конвертах»

09:48, 12 января 2017, ПАИ

Более 70% россиян, по данным на конец прошлого года, получают весь оклад только по официальной ведомости, зарплата каждого десятого полностью состоит из «черного нала», еще 13% получают часть дохода официально, а часть – «в конвертах», следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В течение 2016 года, согласно данным опросов, доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре-декабре она составляла 74%. В декабре о том, что их зарплата состоит только из «черного нала», сказали 10% работников, еще у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты», — говорится в материалах ВЦИОМ.