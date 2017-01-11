С 4 января псковские сотрудники МЧС деблокировали двух погибших в ДТП

10:07, 12 января 2017, ПАИ

С 4 по 11 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 25 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 25 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В двух случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали двух погибших. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилась.