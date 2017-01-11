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Культура

Живая легенда американского джаза выступит в Псковском драмтеатре

22 февраля в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится концерт джазовой музыки. Перед псковичами выступит живая легенда американского джаза – Билл Сакстон и российский джаз-бэнд - трио Алексея Черемизова, сообщили Псковскому агентству информации в театре.

Джазмен из Гарлема, тенор-саксофонист Билл Сакстон даже в преклонном возрасте изумляет драйвом и изобретательностью импровизаций. Создатель одной из главных достопримечательностей Гарлема - «Bill's Place Jazz-Club» с более чем полувековой историей, в котором сам Билли до сих пор играет каждую пятницу. Современник великих Паркера и Гиллеспи, Роллинза, Дэвиса и Колтрейна, он выступал со всеми легендами джаза 50-х.

Профессионализмом и виртуозностью игры Сакстона наслаждаются любители, ценители и вдохновленные джазом по всему миру. 

Достойный аккомпанемент игре Сакстона составит джаз-бэнд из Санкт-Петербурга – Трио Алексея Черемизова.

Алексей Черемизов (рояль) - великолепный пианист и аккомпаниатор. Под его руководством регулярно выступают трио и квартет замечательных джаз-музыкантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Егор Крюковских (ударные). Играет в составе Jazz Philharmonic Big Band, где собраны прекрасные музыканты Санкт-Петербурга. Егор не просто первоклассный музыкант, но и яркая личность. Егор принимал участие в музыкальном шоу на российском телевидении «Большой джаз».

Николай Затолочный (контрабас). Сотрудничал с такими музыкантами, как Дмитрий Мосьпан (Москва), Александр Машин (Москва), Дмитрий Баевский (Нью-Йорк), Клиффорд Барбаро (Нью-Йорк), Алекс Хоффман (Нью-Йорк), Илья Луштак (Нью-Йорк), Давид Голощекин (Санкт-Петербург), Геннадий Гольштейн (Санкт-Петербург). В настоящее время активно осваивает джазовую сцену Санкт-Петербурга. С 2009 года является постоянным участником биг-бендов «Jazz Philarmonic Big Band» и «Саксофоны Санкт-Петербурга» при Государственной Филармонии Джазовой Музыки.

Билеты уже поступили в продажу.

Для зрителей 6+

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