Классный час к юбилею Александра Скрябина прошёл в псковском СИЗО-1

11:35, 12 января 2017, ПАИ

В рамках классного часа, посвященного 145-летию со дня рождения русского композитора Александра Скрябина, несовершеннолетние учащиеся вечерней школы при СИЗО-1 совершили виртуальную экскурсию в дом-музей музыканта и узнали, откуда берет начало явление цветомузыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На занятии ребята знакомились с биографией композитора и его творчеством, а также прослушали прелюдию «Скрябин. Цвет и музыка».

«Большое впечатление на учащихся произвел факт уникальной способности музыканта обличать звуки в определенные цвета. Благодаря редкому природному дару - «цветному» слуху - Александр Скрябин открыл в искусстве новое направление под названием цветомузыка», - отметили в пресс-службе.

В завершении классного часа был показан видеоролик с персональной выставки Арсена Левони «Скрябин. Музыка сфер».