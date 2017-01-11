Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в проекте «Гостеприимная Россия»

12:15, 12 января 2017, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в проекте «Гостеприимная Россия», который предусматривает создание мозаики в виде карты Российской Федерации, составленной из фотографий представителей сферы туризма и гостеприимства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В рамках проекта представители индустрии путешествий России публикуют фотографии руководителей и сотрудников туристических предприятий (туроператоров, турагентств, средств размещения, питания, экскурсоводов), демонстрируя приветливость и открытость регионов-участников. Сформированный контент используется на всех информационных ресурсах и презентационных мероприятиях маркетинговой кампании «Visit Russia», региональных туристских порталах.

Первоначальной площадкой для реализации фотопроекта выбран туристский портал Вологодской области.