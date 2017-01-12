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Общество

Театр «Мастерская» в рамках XXIV Пушкинского фестиваля представит спектакль по ранним рассказам Булгакова

12 февраля в Пскове на большой сцене драмтеатра состоится премьера моноспектакля «Записки юного врача». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль представит театр «Мастерская» из Санкт-Петербурга, под руководством Григория Козлова.
Постановка создана на основе ранних рассказов Михаила Булгакова. Спектакль «Записки юного врача» номинирован на премию «Золотая маска», а также является лауреатом премии «Золотой софит».

«Записки» — это год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Сменяются сцены страшные и смешные, восторженные и отчаянные. Дикая глушь и дикое невежество окружают героя, и все, что он может им противопоставить — неиссякаемую любовь к людям и своему делу. Каждый его день — это маленький подвиг в борьбе за человеческие жизни», - рассказали в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ Григорий Козлов. «Его творческий принцип — «театр для человека и про человека», режиссера интересуют личности и судьбы, любовь к людям и вера в них. В этом они совпадают с Михаилом Булгаковым», - подчеркнули в театре.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе театра.

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