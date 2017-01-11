В доме безработного жителя Плюсского района нашли почти 700 граммов конопли

11:15, 12 января 2017, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району изъяли у местного жителя коноплю в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Которск Плюсского района полицейские обнаружили в доме у безработного, ранее судимого 38-летнего мужчины 686 граммов данного наркотического средства. Гражданин пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.