Александр Козловский по просьбе великолучан добился изменения маршрута газопровода
Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский по просьбе жителей деревни Малахово Великолукского района добился изменения маршрута газопровода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.
Как рассказала одна из жительниц Малахово Ольга Емельянова, прямо по деревне в непосредственной близости от домов планировалось строительство газопровода. «Это угрожало не только нашим домам и участкам, но и нашим жизням», – отметила она.
С просьбой помочь в решении этого вопроса Ольга Емельянова от лица односельчан обратилась к Александру Козловскому на депутатском приёме. При активной помощи депутата были проведены публичные слушания, на которых мнение жителей Малахово было услышано.
«Благодаря вам и вашим усилиям теперь проект строительства изменен, газопровод будет проходить вокруг нас и наших участков и больше не угрожает нам», – говорится в благодарственном письме, которое они адресовали Александру Козловскому.