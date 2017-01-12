Александр Козловский по просьбе великолучан добился изменения маршрута газопровода

11:34, 12 января 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский по просьбе жителей деревни Малахово Великолукского района добился изменения маршрута газопровода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.

Как рассказала одна из жительниц Малахово Ольга Емельянова, прямо по деревне в непосредственной близости от домов планировалось строительство газопровода. «Это угрожало не только нашим домам и участкам, но и нашим жизням», – отметила она.

С просьбой помочь в решении этого вопроса Ольга Емельянова от лица односельчан обратилась к Александру Козловскому на депутатском приёме. При активной помощи депутата были проведены публичные слушания, на которых мнение жителей Малахово было услышано.

«Благодаря вам и вашим усилиям теперь проект строительства изменен, газопровод будет проходить вокруг нас и наших участков и больше не угрожает нам», – говорится в благодарственном письме, которое они адресовали Александру Козловскому.