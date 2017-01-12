Александр Козловский: Гастрономический и экотуризм необходимо продвигать в Псковской области

10:54, 12 января 2017, ПАИ

11 января состоялось первое после новогодних праздников пленарное заседание Государственной думы, открывающее весеннюю сессию. Как сообщил Псковскому агентству информации депутат Александр Козловский, в Год экологии оно началось с рассмотрения вопросов, касающихся этой темы.

«Псковская область – уникальная территория, где сконцентрированы природные богатства России. Себежский национальный парк, Полистовский заповедник, многочисленные озера, реки, леса – все это наша гордость и величайшая ценность, – отметил депутат. – Но наш регион славится не только своей красотой, но и качественной, экологически чистой пищевой продукцией, не зря питерцы и москвичи ищут в магазинах продукты именно наших марок. Поэтому очень важно соблюдать баланс между сохранением экологии и развитием сельского хозяйства, тем более, что современные технологии позволяют минимизировать ущерб для окружающей среды. А развитие производства – это рабочие места, налоги в бюджет, наконец, возможность для населения покупать молоко и мясо хорошего качества по доступным ценам».

По мнению Александра Козловского, в Псковской области есть перспективы для развития не только традиционного туризма по культурно-историческим местам, но и для популяризации экотуров, продвижения гастрономического туризма.

«В каждом районе Псковской области есть свои туристические жемчужины, – уверен он. – Пушкинские места, Порховская и Изборская крепости, исток реки Великой в Новосокольническом районе, печорские монастыри и святыни, островский подвесной мост и «линия Сталина», усвятская Замковая гора, Себежский национальный парк, великолукские встречи воздухоплавателей – все это представляет большой интерес для туристов не только из других регионов, но и из других стран».

Конечно, отметил Александр Козловский, для увеличения турпотока необходимо развивать инфраструктуру, начиная с транспортной доступности и заканчивая наличием гостиниц и кафе.

«Думаю, для развития инфраструктуры и продвижения нашего региона в целом мы обязательно должны воспользоваться Годом экологии, – считает он. – Мы уже обсуждали эту тему с губернатором Псковской области Андреем Турчаком, и, чтобы включить этот вопрос в федеральную повестку дня, надеемся провести на псковской земле выездное заседание думского комитета по экологии и охране окружающей среды».

Напомним, что ранее по инициативе Александра Козловского было принято решение о выездном заседании комитета Государственной думы по спорту, молодежной политике и туризму, которое состоится в Псковской области в феврале.