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Культура

8 февраля псковичей приглашают на моноспектакль «Пушкин… Сказки для взрослых»

8 февраля в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ моноспектакля «Пушкин… Сказки для взрослых». Зрители увидят постановку в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в театре.

Режиссёр и драматург, лауреат премии «Золотая маска» KLIM Владимир Клименко совместно с Центром драматургии и режиссуры (Москва) в своей работе предлагают зрителям переосмыслить наследие Пушкина и пушкинской русской речи. В главной роли - белорусский артист Александр Синякович. В работе над постановкой принимал участие ученик режиссера Андрей Випулис.

По утверждению создателей этого очень необычного спектакля, «истинная Родина» народа — «язык, эта пучина морских глубин сознания человеческого». Авторы моноспектакля пытаются проникнуть в сознание гения и познать истоки его боли и пророчеств.

«В этой остроумной работе зрителя побуждают включиться в игру с русским языком. Актер напрямую общается с залом, и незаметно для себя все присутствующие подключаются к процессу. Благодаря особым приемам игры и режиссуры у зрителя создается полное ощущение сопричастности», - отметили в театре.

В основу «Сказок для взрослых» вошли такие произведения, как «Царь Никита и сорок его дочерей», «Жених», «Сказки о попе и работнике его Балде», «Десятая заповедь», а также несколько строф первой главы «Евгения Онегина».

В центре спектакля - словесная игра, которая достигается благодаря рифмам, ритмам, интонациям. Пушкинские тексты нигде не изменены, сохранён и неповторимый тон рассказчика. Александр Синякович исполняет роль поэта самозабвенно, его психофизические возможности помогают осмыслению речевой ткани и эмоций создателя великих произведений.

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