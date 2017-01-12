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Общество

В Новоржевском районе выявили бешенство у енотовидной собаки

В деревне Ругодево Новоржевского района зафиксирован случай появления на частном подворье больного бешенством животного – енотовидной собаки. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская» со ссылкой на ГБУ «СББЖ по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам».

В связи с этим специалисты призвали жителей Псковской области ежегодно вакцинировать бешенства всех домашних плотоядных животных. Вакцинация в учреждениях государственной ветеринарной службы проводится бесплатно.
 

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