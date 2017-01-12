Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ»

11:41, 12 января 2017, ПАИ

Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ». Об этом сообщает сайт ГТРК «Псков».

По результатам онлайн-голосования, которое завершилось 11 января, именно Псков стал лидером, оставив позади Самару, Уфу, Челябинск и другие города. Совсем скоро на улицах Пскова появится передвижная студия, где будет организована большая фотосессия.

Видеоролики с самыми выразительными лицами горожан увидит вся страна в эфире телеканала «Россия». Все фото акции публикуются на специальной интернет-странице «ya.russia.tv». Дата, время и место проведения акции в Пскове станут известны в ближайшее время.

Добавим, что в проекте «Я РОССИЯ» приняли участие уже тысячи жителей страны.