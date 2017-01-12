Александр Котов: От компетентных и своевременных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит стабильность развития страны

11:40, 12 января 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Защита прав граждан, борьба с преступностью и коррупцией, обеспечение единства правового поля страны – такие ответственные задачи государство поставило перед органами прокуратуры. От эффективных, компетентных и своевременных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит безопасность и достойный уровень жизни наших граждан, стабильность развития страны, согласие в обществе», - сказал спикер.

По его словам, прокуратура – «опора государства и защитник интересов граждан». «Сотрудники прокуратуры Псковской области осознают этот высокий уровень ответственности и достойно выполняют свой профессиональный долг. Основываясь на славных традициях своих предшественников, современное поколение прокуроров и прокурорских работников региона честно и преданно служит Отечеству и закону», - отметил А. Котов.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам прокуратуры Псковской области здоровья и благополучия. «Пусть результаты вашего труда служат развитию и процветанию России!» - говорится в поздравлении.