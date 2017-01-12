На участках трассы Р-23 в Псковской области сегодня ограничили движения из-за ремонта дорог и мостов

11:44, 12 января 2017, ПАИ

Сегодня, 12 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участках с 192-го по 198-й километр, с 258-го по 261-й километр и с 272-го по 279-й километр трассы. Работы будут проводиться до 17:00.

Кроме того, на км 522+176 продолжается текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - ремонт моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.