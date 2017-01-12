Минобороны Украины поменяло в «Википедии» место рождения Ильи Муромца

12:25, 12 января 2017, ПАИ

Украинских чиновников уличили в изменении места рождения Ильи Муромца в «Википедии», сообщает украинское издание «Вести».

В декабре прошлого года чиновники из украинского Министерства обороны доказывали, что русский богатырь Илья Муромец родился под Черниговом, а не под Владимиром. В России основной версией является та, по которой богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Но украинские историки заявляют, что Илья Муромец – уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском, пишут «Вести».

Издание предполагает, что подобные правки об Илье Муромце связаны с грядущей премьерой украинского фильма о супергероях «Сторожевая застава», который создавался под эгидой Госкино. В ленте также акцентируется внимание на том, что русские богатыри родились на Украине.

По информации «Вестей», больше всего над правками «трудились» чиновники из Минобороны, Верховной рады, Госспецсвязи и секретариата правительства. Исправления сильнее всего затронули украинский, российский и английский сегменты «Википедии».

Илья Муромец – один из главных героев русских былин. По одной из версий, прототип-тезка богатыря жил в XII веке, его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.