Мошенники сняли с карты островички 37 тысяч рублей, а с карты псковички – 23 тысячи

12:33, 12 января 2017, ПАИ

Жительницы Острова и Псковского района пострадали из-за действий мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Острове в ходе телефонного общения с местной жительницей неизвестная женщина представилась работником одного из банков, и под разными предлогами сумела узнать данные банковской карты горожанки. В итоге с карты были сняты 37 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе женщина не досчиталась 23 тысяч рублей, которые обманным путем списал злоумышленник с ее банковской карты. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию. В настоящее время в ОМВД России по Псковскому району проводится проверка.