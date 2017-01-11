0
17:18
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
15:14
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
13:45
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
09:34
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
20:13
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
17:10
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
15:51
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
Еще новости
Происшествия

Мошенники сняли с карты островички 37 тысяч рублей, а с карты псковички – 23 тысячи

Жительницы Острова и Псковского района пострадали из-за действий мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Острове в ходе телефонного общения с местной жительницей неизвестная женщина представилась работником одного из банков, и под разными предлогами сумела узнать данные банковской карты горожанки. В итоге с карты были сняты 37 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе женщина не досчиталась 23 тысяч рублей, которые обманным путем списал злоумышленник с ее банковской карты. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию. В настоящее время в ОМВД России по Псковскому району проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 19
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
11 января 2017
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело 12
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
11 января 2017
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
10 января 2017
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
10 января 2017
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
10 января 2017
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты

Идет загрузка...