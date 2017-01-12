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Политика

Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году

Пскович Юрий Шокуров подал иск в суд с целью установить юридически значимый факт осуществления государственного переворота в России в сентябре—октябре 1993 года в ходе противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом и Съездом народных депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель псковского отделения партии «Родина», лидер общественной организации «Псков - городе без наркотиков» Константин Вилков.

Он сообщил, что г-н Шокуров 30 декабря подал заявление о намерении вступить в партию, а 11 января пришёл в региональное отделения и поделился своими планами по юридической тяжбе, которые возникли у него после того, как Дорогомиловский районный суд Москвы 27 декабря по иску бывшего народного депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника установил юридический факт государственного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года из-за действий активистов Евромайдана.

«Внимательно изучив [решение районного суда Москвы], Шокуров пришел к выводу, что события сентября-октября 1993 года, происходившие в Москве, являются не только государственным переворотом, но и военным преступлением, выразившиеся в полном пренебрежении правовыми нормами, с незаконным использованием военной силы, — пояснил Вилков. — Учитывая обстоятельства февраля 1994 года, а именно акта государственной амнистии для участников событий со всех сторон, Шокуров считает что дать уголовно-правовую оценку лицам, совершившим госпереворот, в России на данный момент затруднительно, но в гражданском порядке, взяв во внимание решение Дорогомиловского суда, где фемида установила факт госпереворота в соседнем государстве, она просто обязана признать факт государственного переворота, в результате которого убитые, раненные и пропавшие без вести исчисляются цифрами с двумя, а то и с тремя нулями в нашей стране. И сегодня Юрий Анатольевич Шокуров подал заявление в суд о признании Указа Ельцина №1400 от 21.09.1993 года, в следствии которого в Москву были незаконно введены войска и танками был расстрелян законноизбранный парламент». 

Также лидер псковской «Родины» добавил, что, по его сведениям, Шокуров обратился с просьбой представлять его интересы в судебных заседаниях «моему политическому соратнику, депутату Псковского районного собрания депутатов Павлу Бикташеву». 

«Насколько мне известно, Бикташев на сегодняшний момент в принципе склонен принять предложение Шокурова. Вот так вот бывает, — добавил Вилков. — Свои мотивы Шокуров пояснил тем, что признание факта госпереворота позволит восстановить социальную справедливость и придать особый статус семьям погибших защитников Верховного Совета — как защитников Конституции. При этом Шокуров не ставит под сомнение законность дальнейшего президентства Ельцина и Конституции, так это был выбор народа».

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