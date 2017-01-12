Пенсионный возраст в 2017 году повышать не будут

12:43, 12 января 2017, ПАИ

Решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году не будет. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в рамках Гайдаровского форума, на котором политики, экономисты и представители бизнеса обсуждают ключевые вопросы развития экономики России, пишет РИА Новости.

«В 2017 году этого не произойдет», — ответил Топилин на вопрос о том, есть ли риски повышения пенсионного возраста для граждан.

Он подтвердил, что Минтруд участвует в обсуждении экономической стратегии центра стратегических разработок, которая готовится под руководством экс-главы Министерства финансов России Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Топилин не стал раскрывать детали, но отметил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно и постоянно.

Ранее о том, что 2017 году в России не будет принято решение о повышении пенсионного возраста, заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сам Топилин в 2016 году также утверждал, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышаться не будет. В свою очередь, представители КПРФ внесли в Госдуму предложение о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 года.

Напомним, что сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.