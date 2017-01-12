В Гдовском районе организуют два места для крещенских купаний

12:52, 12 января 2017, ПАИ

19 января на реке Гдовка (спуск от улицы Печатникова) в Гдове и в деревне Залахтовье-3 Гдовского района, на территории базы отдыха «Тридевятое царство», будут организованы крещенские купания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

«В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. Традиционно в этот день верующие устремляются к освященным источникам, - сказали в ведомстве. - Невзирая на предания о чудодейственном, оздоровительном эффекте купания в проруби в этот день, необходимо проверить себя на наличие противопоказаний и проблем со здоровьем».

Специалисты советуют воздержаться от зимнего купания людям с диабетом, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями. Вовсе забыть об иордани нужно гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Необходимо знать, что, если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если оно низкое – возможны судороги и опасность потери сознания в воде. В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем или решили искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом», - добавили в управлении МЧС.

Окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, и не больше, чем на 10-15 секунд. Нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Также псковичам не рекомендуют прыгать в воду, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. «Помните, что пребывание в ледяной воде у незакалённых людей может привести к общему переохлаждению организма. При его первых признаках – ознобе, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необходимо немедленно оказать помощь. При легкой степени переохлаждения также рекомендуется выполнить интенсивные физические упражнения», - посоветовали в ведомстве.

В случае среднего и тяжелого переохлаждения нужно растереть шерстяной тканью, сделать массаж всего тела. Затем тепло одеть человека и уложить в кровать. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур. При плохом самочувствии после купания стоит немедленно обратиться к сотрудникам МЧС и дежурной медицинской бригаде.

При проведении мероприятия безопасность купания будут обеспечивать сотрудники МЧС, МВД, медицинской службы.

