Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области

12:45, 12 января 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником и 295-летием российской прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«На протяжении всей истории прокуратура была и остается ключевым звеном в борьбе с преступностью. Она занимает особое место в жизни общества, обеспечивая верховенство закона и защиту прав и свобод граждан. Администрация области высоко ценит вклад, который коллектив прокуратуры вносит в дело обеспечения правопорядка на территории нашего региона», — говорится в поздравлении губернатора.

Андрей Турчак пожелал всем работникам и ветеранам прокуратуры здоровья, крепости сил и терпения, мира и благополучия семьям.