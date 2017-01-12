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Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником и 295-летием российской прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«На протяжении всей истории прокуратура была и остается ключевым звеном в борьбе с преступностью. Она занимает особое место в жизни общества, обеспечивая верховенство закона и защиту прав и свобод граждан. Администрация области высоко ценит вклад, который коллектив прокуратуры вносит в дело обеспечения правопорядка на территории нашего региона», — говорится в поздравлении губернатора.

Андрей Турчак пожелал всем работникам и ветеранам прокуратуры здоровья, крепости сил и терпения, мира и благополучия семьям.

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