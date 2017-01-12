Минтруд не поддержал продление рабочего дня для курильщиков

13:07, 12 января 2017, ПАИ

Глава Минтруда Максим Топилин раскритиковал идею Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков. Соответствующее заявление министр сделал в рамках Гайдаровского форума-2017 «Россия и мир: выбор приоритетов», пишет ТАСС.

«Министерство здравоохранения должно заняться реформами обязательного медицинского страхования, а не реформами трудового законодательства», — отметил Максим Топилин.

Предложение Минздрава содержится в новой антитабачной концепции, разработанной ведомством на период с 2017 по 2022 год. Продление рабочего дня для курильщиков — не единственная вызвавшая критику инициатива в ней. Например, ещё предлагается полностью запретить после 2033 года продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позже.

Напомним, антитабачный закон в России действует с 2013 года. Тогда запретили курить в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спортивных объектах. В полную силу запрет вступил 1 июня 2014 года, когда курение было запрещено во всех кафе и ресторанах.