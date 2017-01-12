Губернатор поздравил старейшего жителя Самолвы с его первым сборником стихов

13:36, 12 января 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, 91-летнего жителя деревни Самолва Гдовского района Ивана Яхнова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, поводом для визита стал выход в свет первого сборника стихов ветерана. Книга под названием «Из Самолвы» была издана при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и администрации Самолвовской волости. Первый экземпляр автору вручил начальник управления генерал-майор Александр Мурзин.

«Иван Яхнов пишет стихи почти полвека. Свои рукописные строки он дарил местным жителям, молодежи, гостям. Идея собрать все стихотворения в единый сборник родилась 22 июня 2016 года во время мероприятий, посвященных 75-летию первых боев на государственной границе в деревне Кобылье Городище», - отметили в пресс-службе областной администрации. В дальнейшем печатное издание будет передано в подразделения областного Погрануправления и в образовательные учреждения региона.

«Поздравляю вас с выходом книги, с Новым годом и Рождеством! Самое главное, крепкого здоровья, такого же позитивного настроения и оставаться как можно дольше в строю», — пожелал Андрей Турчак жителю Самолвы.

«Вы же начинали войну партизаном?» — спросил глава региона ветерана за чашкой чая.

Иван Яхнов рассказал, что встретил начало Великой Отечественной подростком. В 1943 году он ушел в партизаны, освоил специальность пулеметчика-минометчика, перенес два тяжелых ранения, участвовал в боях на Карельском перешейке. За боевые заслуги он был удостоен Ордена Отечественной войны I степени, медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За отвагу», «За боевые заслуги».

В послевоенное время Иван Яхнов работал капитаном рыболовного траулера «Ильмень» на Чудском озере. К его боевым наградам добавился Орден Трудового Красного Знамени.

Сейчас Иван Яхнов продолжает сотрудничать с воинскими подразделениями. Сами сотрудники Погрануправления отмечают, что Иван Яхнов — старейший житель Самолвовской волости — как талисман и ангел-хранитель.

В завершение визита губернатор спросил, есть ли у ветерана какие-то поручения, пожелания к областным властям. «Хоть наш век был тяжелый, я всем доволен. Господь меня хранит», — сказал Иван Яхнов и поблагодарил гостей за внимание и поздравления.