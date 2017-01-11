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Культура

Фильм о путешественнике Дежнёве, снятый в Псковском кремле, покажут в областной библиотеке

14 января в 14:00 состоится очередное заседание киноклуба Псковской областной библиотеки. На этот раз публике будет представлен фильм Свердловской киностудии режиссера Николая Гусарова «Семен Дежнев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фильм вышел на экраны в СССР в 1983 году. Это историко-биографическая картина о русском путешественнике XVII века Семене Дежневе, первооткрывателе новых сибирских земель. Дежнев первым обнаружил, что азиатский и американский материки разделены водным пространством. Путешественнику удалось закрепить за Россией новые земли на востоке, его имя появилось на географических картах: мыс, названный когда-то Большой Каменный Нос, получил новое имя — мыс Дежнева.

Главную роль в картине сыграл Алексей Булдаков. Фильм состоит из четырех новелл. Действие одной из них происходит на ярмарке в городе XVII века. Эта самая массовая сцена фильма снималась в Псковском кремле. Съемка проходила в 20 марта 1983 года. На территорию кремля пришлось завести несколько машин снега, пасмурная погода создала большие неудобства для операторов. В фильме также можно увидеть Гремячью башню, берег реки Псковы, Старый Изборск.

В картине снялись артисты Псковского драматического театра: Ю. Новохижин, В. Порошин, В. Зикора, И. Цирпонс, Л. Макарова, Л. Цихонина, Ф. Янчин.

Добавим, что киноклуб организован в Псковской областной библиотеке на базе отдела краеведческой литературы в 2016 году. Программа киноклуба посвящена художественным фильмам о Пскове, о героях псковской земли и картинам, снятым на Псковщине.

Продолжительность встречи около двух часов. Вход бесплатный.

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