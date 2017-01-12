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Общество

Псковский землевладелец заплатит 30 тысяч рублей за повторное неисполнение предписания Россельхознадзора

Псковскому землевладельцу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за повторное неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое предписание собственникуспециалисты выдали в 2015 году по результатам проверки земель сельхозназначения, находящихся в районе деревень Огурцово и Карпово Опочецкого района, так как проверка показала, что участки площадью свыше 46 га не используются для сельхозпроизводства и заросли древесно-кустарниковой растительностью. Землевладельца привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства, ему был назначен штраф и выдано предписание с целью устранения нарушений.

При проверке исполнения предписания в ноябре этого же года сотрудники Управления установили, что собственник так и не обработал свои земли. Нарушителю вновь было выдано предписание - устранить зарастание земель до августа 2016 года, а также назначен штраф по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписаний органов, осуществляющих государственный земельный надзор).

В ходе следующей внеплановой проверки обнаружено, что земли по-прежнему не обработаны - нет признаков проведения культуртехнических работ.

В отношении собственника был составлен административный протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ и материалы дела переданы в мировой суд.

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