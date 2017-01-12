Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой

13:42, 12 января 2017, ПАИ

12 января к 11:00 ремонтная бригада филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершила восстановление воздушной линии наружного освещения 0,4 кВ, поврежденной накануне вечером в Пскове самосвалом сторонней организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Инцидент произошёл 11 января в 17:40 на перекрёстке улицы Звездная и проспекта Энтузиастов, где ведутся работы по установке дорожных ограждений. Водитель самосвала строительной организации грубо нарушил правила электробезопасности. При проведении погрузочно-разгрузочных работ непосредственно под линией электропередачи он зацепил кузовом и оборвал пролёт провода.

В результате инцидента было нарушено электроснабжение линий наружного освещения на улицах Звездная, Сиреневый бульвар и проспекте Энтузиастов.

К месту происшествия сразу прибыла оперативно-выездная бригада Центральных электрических сетей «Псковэнерго» и экстренно произвела необходимые технические мероприятия для обеспечения электробезопасности прохожих и автотранспорта на оживленном в час пик перекрёстке.

Утром специалисты службы воздушных линий «Псковэнерго» с привлечением спецтехники осуществили замену провода и восстановили подачу напряжения на ЛЭП.

Для электросетевого хозяйства «Псковэнерго» проблема несогласованного проведения строительных и земляных работ в охранной зоне линий электропередачи остается по-прежнему актуальной. В 2016 году на территории Псковской области произошло 102 случая нарушения нормальной работы сетей из-за несанкционированных действий сторонних лиц и организаций. Основным негативным последствием подобных неосмотрительных действий становятся перебои в электроснабжении потребителей, а экономический ущерб электросетевого предприятия от каждого подобного инцидента достигает нескольких десятков тысяч рублей.

При этом «Псковэнерго» напоминает, что проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП представляют смертельную опасность для жизни человека!

В охранных зонах линий электропередачи запрещено проведение несогласованных с электросетевой компанией любых видов земляных и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе с использованием автотранспортной техники.

Водитель грузовика, поднимая кузов под ЛЭП, может случайно коснуться им проводов ВЛ, что приведёт к повреждению провода и замыканию на землю воздушной линии. В результате водитель может получить серьезную ожоговую травму или погибнуть от действия электрического тока.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде земельного участка и воздушного пространства, отстающими по обе стороны от крайних проводов на расстояние 2 метра – для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ.

Не допускается приближение механизмов, грузозахватных приспособлений и грузов непосредственно к проводам ВЛ ближе 1 м для ВЛ 0,4-35 кВ; 1,5 м для ВЛ 110 кВ – в этом случае неминуемо произойдет пробой воздушного промежутка с попаданием напряжения на металлические части механизма.

Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон энергообъектов, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

В случае обрыва провода ВЛ энергетики убедительно просят соблюдать следующие правила:

- не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам;

- не подходите к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров;

- заметив обрыв проводов или падение опоры ВЛ, исключите возможность попадания в опасную зону людей, особенно детей.

По всем вопросам, связанным с повреждением линий электропередачи или любого энергооборудования, можно обращаться на номер «телефона доверия» в Пскове – (8112) 597-345 или звонить на Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.