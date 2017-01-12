На четырёх федеральных трассах в Псковской области ремонтируют искусственные сооружения

14:30, 12 января 2017, ПАИ

На территории Псковской области на участках выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту искусственных сооружений ввели временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Севзапуправтодор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Так, на трассе Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков движение ограничили на мосту через реку Узу км 147+746 и км 171+111.

На трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Белоруссией затруднён проезд по мостам через Плюссу (км 193+070), Череху (км 288+629), Синюю (км 358+216), Иссу (км 386+625), Плиссу (км 522+176),также на данной автодороге ремонтируют водопропускные трубы на участке с км 308+810 по км 433+612, путепроводы через железные дороги на км 470+102 и км 521+608.

На трассе Псков - Изборск - граница с Эстонией ведется ремонт водопропускных труб на км 43+102 и км 53+338, а на дороге М-9 «Балтия» - моста через реку Вскувица на км 455+450.