В Гдовском районе назначили нового прокурора
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Гдовского района назначен советник юстиции Андрей Волков. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
Андрей Волков поступил на службу в органы прокуратуры Псковской области в период обучения в Академии права и управления. С 1 февраля 2006 года его назначили на должность следователя прокуратуры Невельского района. Позже Андрей Волков занимал различные должности в прокуратурах города Пскова, Дедовичского района и Невельской межрайонной прокуратуре.
В 2016 году в течение нескольких месяцев он исполнял обязанности прокурора Гдовского района, а затем проходил обучения в филиале Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Напомним, что ранее должность прокурора Гдовского района занимал Андрей Калинин. Он покинул свой пост 5 мая 2016 года. С этого момента Андрей Волков и был назначен исполняющим обязанности.