В Гдовском районе назначили нового прокурора

14:18, 12 января 2017, ПАИ

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Гдовского района назначен советник юстиции Андрей Волков. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Андрей Волков поступил на службу в органы прокуратуры Псковской области в период обучения в Академии права и управления. С 1 февраля 2006 года его назначили на должность следователя прокуратуры Невельского района. Позже Андрей Волков занимал различные должности в прокуратурах города Пскова, Дедовичского района и Невельской межрайонной прокуратуре.

В 2016 году в течение нескольких месяцев он исполнял обязанности прокурора Гдовского района, а затем проходил обучения в филиале Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, что ранее должность прокурора Гдовского района занимал Андрей Калинин. Он покинул свой пост 5 мая 2016 года. С этого момента Андрей Волков и был назначен исполняющим обязанности.