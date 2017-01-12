Минкомсвязи не поддержало штрафы за скачивание пиратского контента

14:07, 12 января 2017, ПАИ

Минкомсвязи РФ не считает справедливыми штрафы для интернет-пользователей за скачивание пиратского контента, заявил глава министерства Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума. «Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», - сказал он, передает «Интерфакс».

Ранее с соответствующей инициативой выступало Министерство культуры, которое предлагало ужесточение «антипиратского» закона.

В России с 1 августа 2013 года действует антипиратский закон, который позволяет в досудебном порядке блокировать пиратский контент. С весны 2015 года положения закона распространяются, помимо видео, на музыкальную продукцию и литературу.