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Общество

Минкомсвязи не поддержало штрафы за скачивание пиратского контента

Минкомсвязи РФ не считает справедливыми штрафы для интернет-пользователей за скачивание пиратского контента, заявил глава министерства Николай Никифоров в кулуарах Гайдаровского форума. «Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», - сказал он, передает «Интерфакс».

Ранее с соответствующей инициативой выступало Министерство культуры, которое предлагало ужесточение «антипиратского» закона.

В России с 1 августа 2013 года действует антипиратский закон, который позволяет в досудебном порядке блокировать пиратский контент. С весны 2015 года положения закона распространяются, помимо видео, на музыкальную продукцию и литературу.

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