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В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники

В 2017 году в соединения и воинские части Западного военного округа поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и военной техники (ВВТ).Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Объединение ВВС и ПВО Западного военного округа пополнится истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация — истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

Кроме того, мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными танками Т-72Б3, реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г».

Также продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения.

Первые поставки современных образцов ВВТ планируются уже в конце января.

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