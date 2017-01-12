Правительство задумалось об отмене НДФЛ для получающих минимальную зарплату

15:54, 12 января 2017, ПАИ

Тема прогрессивной шкалы НДФЛ и вопрос освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ, обсуждаются в Правительстве РФ, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Об этом пишет «Интерфакс».

«Такая тема обсуждается. И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас - это преодоление падения в реальных доходах населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога - это было бы реальным шагом в повышении доходов населения», - сказала Ольга Голодец.

Она отметила, что «мы действительно были бы готовы поддержать» такое предложение, добавив, что «эта ситуация просчитывается».

Минимальный размер оплаты труда в России составляет порядка 7,5 тысяч рублей. Ранее в ходе Гайдаровского форума вице-премьер заявила, что зарплату ниже МРОТ в России получают 4,9 млн человек.

«Даже если человек получил общее среднее образование, уровень его социальной подготовленности существенно выше, чем та зарплата, которая предлагается на низкооплачиваемых рабочих местах», - отметила Ольга Голодец.