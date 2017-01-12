Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае

14:49, 12 января 2017, ПАИ

Псковичи просят полицию вызволить собаку из сарая по улице Школьной, где она находится уже семь лет. Соответствующее сообщение опубликовала местная жительница Ольга Фёдорова в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, животное «выживает» без выгула, нормального питания и воды. «В темном сарае 2 на 2, ещё и на цепи! Только окошко с решеткой есть в его распоряжении, в которое он смотрит с надеждой и мольбой, - написала псковичка. - Собака от жизни в темноте уже полуслепая, из-за страшной вони, что стоит внутри, он потерял обоняние! Ему очень нужна помощь».

В сообщении отмечается, что у собаки есть хозяин, который никак не отреагировал просьбу отдать собаку в приют, поэтому псковичи написали заявление в полицию.