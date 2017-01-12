0
12:27
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
16:21
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
12:52
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
15:15
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
09:48
Отставки и назначения – 2016
09:49
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
Еще новости
Политика

На Украине отключат вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Главной причиной отключения телеканала является тот факт, что канал не признает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также транслирует российскую рекламу.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Напомним, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 4
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
11 января 2017
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ 14
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
11 января 2017
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах 4
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
10 января 2017
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку 3
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
31 декабря 2016
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО) 6
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы
26 декабря 2016
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы 2
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку»
26 декабря 2016
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку» 10

Идет загрузка...